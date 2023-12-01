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15:40, 1 декабря 2023Культура

В России вышел экшен-триллер без диалогов «Немая ярость»

В России 30 ноября состоялась премьера фильма «Немая ярость» режиссера Джона Ву

Кадр: фильм «Немая ярость»

В России 30 ноября состоялась премьера фильма от продюсера франшизы про Джона Уика «Немая ярость». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Режиссером картины выступил Джон Ву, работавший над такими проектами, как «Без лица», «Час расплаты» и «Миссия невыполнима 2». Отмечается, что особенностью нового экшн-триллера является отсутствие в нем диалогов. Также подчеркивается, что в картине можно наблюдать характерный стиль кинематографиста. «Сюжет привлек меня, поскольку мне нравятся трудности», — сказал Ву.

В фильме рассказывается о мужчине, который в ходе бандитской разборки лишается маленького сына. Спустя год отец объявляет войну всем оказавшимся на его пути преступникам. Главную роль в картине сыграл актер Юэль Киннаман.

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      Варвара Кошечкина
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