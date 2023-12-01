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11:56, 1 декабря 2023Мир

Орбан заявил о невозможности победить Россию

Премьер Венгрии Орбан: передача оружия Украине не поможет победить Россию
СюжетВступление Украины в ЕС:

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Передача большего количества оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет победить Россию на поле боя, поэтому Будапешт выступает против увеличения военной помощи Киеву со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Я убежден, что вместо войны нам нужно прекращение огня, поэтому мы должны финансировать не войну, а прекращение огня и после этого заключение мира. Это наша позиция», — отметил политик.

Он также выразил сомнение, что помощь ЕС будет способствовать пебеде Украины. По его мнению, направленной помощи было достаточно для успеха ВСУ, однако Киев не смог воспользоваться поддержкой ЕС и не стоит ожидать изменений в будущем.

Ранее издание Politico сообщило, что в ЕС назревает политический кризис, поскольку Орбан поддерживает тесные связи с Россией, выступает против принятия бюджета ЕС и вступления Украины в сообщество. По информации издания, будущий декабрьский саммит ЕС в Брюсселе, где будут приниматься решения по бюджету и членству Украины, может стать одним из самых сложных европейских советов и внести разлад в единую политику сообщества.

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      Максим Габриелян
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