Китай решил отобрать панд у США и Британии. Когда-то эти звери едва не привели к конфликту с СССР. Что будет теперь?

Китай решил забрать двух больших панд, подаренных Британии 12 лет назад

В декабре Пекин объявил, что заберет у Великобритании двух больших панд, подаренных в 2011 году. В ноябре то же самое произошло с пандами, которые жили в вашингтонском зоопарке. А в начале года с пандами прощались японцы — им пришлось отправить в Китай даже детеныша, который появился на свет в японском зоопарке. Почему так происходит, и как вышло, что эти добродушные животные превратились источник многомиллионных доходов и тайное оружие китайских дипломатов? Ответ не так очевиден, как может показаться.

В 2023 году Китай стал забирать панд, которых до этого дарил другим странам

В начале года в Китае вспыхнул скандал из-за гибели панды Лэлэ, которая жила в Мемфисском зоопарке в США. В китайских соцсетях прошел слух, что американцы уморили медведя голодом. Несмотря на полное отсутствие доказательств, разубедить сторонников этой теории было невозможно. Они подозревали, что та же судьба ждет вторую панду из Мемфиса — самку по кличке Яя. Из-за кожной болезни у нее выпадала шерсть, поэтому на снимках она действительно выглядела не очень.

В конце концов власти КНР прислушались и потребовали вернуть на родину Яя и тело Лэлэ. В ноябре еще трех панд забрали из зоопарка в Вашингтоне — как утверждается, подошел к концу срок аренды.

Америка провожала животных, как почетных гостей. Медведей доставили в аэропорт в сопровождении полицейского эскорта, которого удостаивается не всякий иностранный лидер

Два других американских зоопарка — в Атланте и Сан-Диего — должны отправить живущих у них панд в Китай до конца следующего года. После этого в США не останется ни одной панды. Такого не было больше пятидесяти лет. Многим это показалось зловещим знаком, свидетельствующим о небывалом охлаждении отношений между США и Китаем.

Фото: Beauval Zoo / Globallookpress.com

Первые панды в Вашингтоне были подарком Мао. Никсон ответил зловонными овцебыками

Первые панды в США были даром супруги Чан Кайши — лидера довоенного Китая и позднее президента Тайваня. До 1942 года китайские власти отправили в США и Европу 14 панд, после чего наступил долгий перерыв.

Когда к власти пришел Мао Цзэдун, Китай оказался в международной изоляции. В этот период на панд могли рассчитывать только его коммунистические соседи — Советский Союз и Северная Корея. В 1957 году в СССР в знак дружбы прислали самца по кличке Пин-Пин, а через два года — еще одного самца, которого звали Ань-Ань.

США удалось наладить дипломатические отношения с Китаем лишь в 1972 году. По легенде, во время визита президента Никсона в Пекин его супруга обратила внимание на жестяной портсигар с изображением панд.

«Правда, миленькие? — сказала Пэт Никсон китайскому премьеру Чжоу Эньлаю, который сидел рядом. — Обожаю их». «Я вам несколько дам», — пообещал тот. «Что, сигарет?» — не поняла она. «Нет, — ответил Чжоу Эньлай. — Панд»

Для американских дипломатов панды стали сюрпризом, причем не особенно приятным. Нужно было придумать ответный дар, и желательно не хуже. «Если бы не истребили своих бизонов, они бы пригодились», — сокрушался один из участников визита.

В итоге Мао решили преподнести пару овцебыков, которых звали Мильтон и Матильда. Это была плохая идея: лохматые овцебыки плохо переносили китайский климат и явно страдали. Особенно недолго продержался Мильтон: он грустил, лысел, кашлял и в итоге съел какой-то острый предмет. Эксперимент решили не повторять.

Панда Клима Ворошилова отказалась заводить потомство с советскими самцами

Когда панд Мао Цзэдуна привезли в Вашингтон, посмотреть на них пришли восемь тысяч человек — и это несмотря на проливной дождь. После этого в зоопарке их каждый год посещали не меньше миллиона американцев. Ни одно другое животное не привлекало такого внимания.

Другим странам тоже хотелось панд. После визита Никсона в Китае стали получать запросы на этих животных от зоопарков Японии, Франции, ФРГ, Мексики и Испании. Премьер Великобритании Эдвард Хит решил воспользоваться случаем и попросить панд лично во время переговоров в Пекине в 1974 году.

Он боялся, что ему откажут, и не упоминал животных до самого конца. «А мы все ждали, когда же вы доберетесь до панд», — засмеялись в ответ китайские дипломаты

В Великобритании тогда уже были панды, причем одна из них успела прославиться на весь мир. Сначала самку по кличке Чи-Чи подарили Советскому Союзу: член политбюро Клим Ворошилов считал, что московским самцам нужна пара. Чи-Чи почти год заставляли завести потомство, но она и смотреть не желала на Ань-Аня и Пин-Пина. В конце концов в Московском зоопарке сочли, что Чи-Чи — тоже самец, и вернули ее Китаю. Но на этом ее история не закончилась.

Британия надеялась при помощи панд испортить отношения между Советским Союзом и Китаем

Чи-Чи совершила головокружительное путешествие: ее купил австрийский зооторговец, на неделю привез обратно в Москву, затем отправил в Берлин, а из Берлина — в Соединенные Штаты. Пересечь американскую границу не удалось: таможня сочла панду нарушителем санкций. Чи-Чи пожила во Франкфурте и в итоге оказалась в Лондонском зоопарке.

В 1960-е годы она неоднократно летала в Москву, но советские панды ей по-прежнему не нравились. Во время одного из визитов она даже избила Ань-Аня

Британские дипломаты не исключали, что Китаю могут не понравиться московские похождения Чи-Чи — особенно на фоне ухудшения советско-китайских отношений. Вопрос был в том, нужно ли это Великобритании. «Важным результатом этого может стать обострение конфликта СССР и Китая, — как утверждалось, говорил тогда один из важных чиновников Форин-офиса. — С политической точки зрения у меня претензий нет, но госсекретаря, возможно, предупредить стоит».

С 2019 года в России живут две панды — Жуи и Диндин, присланные в знак дружбы китайским лидером Си Цзиньпином. Китай предоставил их в 15-летнюю аренду, поэтому они не вернутся на родину как минимум до 2034 года. В конце августа у них родился детеныш — такого в нашей стране еще не случалось, поэтому для помощи московским специалистам в столицу из Китая приезжал эксперт по разведению больших панд.

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Зоопарки платят за панд огромные деньги, но приносимые ими доходы того стоят

К началу 1980-х в Китае поняли, каким спросом пользуются панды, и перестали раздавать их просто так. Панд стали передавать иностранным зоопаркам сначала в кратковременную, а затем долговременную аренду. Договор обычно заключают на десять лет, но затем могут продлить. За каждую панду зоопарки платят от 500 тысяч до миллиона долларов в год.

Если панда скончается, ее останки необходимо вернуть на родину или заплатить неустойку — 500 тысяч долларов. Детеныши, родившиеся за границей, считаются собственностью КНР и тоже подлежат оплате: не менее 200 тысяч долларов за каждого. Когда они подрастут, их тоже придется отправить в Китай. Обычно это происходит, когда они достигают двухлетнего, максимум четырехлетнего возраста.

$1 млн в год приходится платить зоопаркам за панд из Китая

Зоопарки охотно платят, потому что панды приносят нешуточные доходы. Панды из Эдинбургского зоопарка — именно их отправят в Китай до конца месяца — всего за два года привлекли четыре миллиона посетителей и помогли заработать более пяти миллионов фунтов стерлингов. А детеныш панды Сянсян, который родился в Японии в 2017 году, — его забрали несколько месяцев назад, — принес зоопарку по меньшей мере 2,7 миллиарда иен.

Фото: Express / Hulton Archive / Getty Images

В прошлом китайские дипломаты раздавали панд в периоды ухудшения международных отношений

В последние десятилетия КНР использовала панд в качестве орудия дипломатии. Их получают в первую очередь ближайшие партнеры этой страны, причем не столько политические, сколько финансовые. Канада, Франция и Австралия получили панд после того, как КНР заключила с ними контракты о поставках урана. Сингапур, Малайзия и Таиланд — после важных экономических договоренностей. В Эдинбургском зоопарке панды появились после нефтяной сделки с шотландскими властями.

В прошлом случалось, что Китай отбирал панд в знак протеста. Так, например, произошло после встречи президента США Барака Обамы с Далай-ламой. Обратное тоже бывало: например, в 2005 году Тайвань демонстративно отказался от двух панд из Китая: властям страны не понравились их клички, которые в переводе означали «Единство» и «Воссоединение». Однако такие случаи — это, скорее, редкость.

Недавняя волна возвратов панд из иностранных зоопарков на первый взгляд кажется признаком резкого ухудшения отношений с КНР, однако китайские власти вряд ли рассчитывали на такой эффект

Это подтверждает и реакция Си Цзиньпина: во время недавнего визита в США он намекнул, что готов прислать американским зоопаркам новых панд взамен уехавших. Дело в том, что во многих случаях одновременные возвраты были совпадением, связанным с пандемией COVID-19. Из-за сурового карантина некоторые панды, которые должны были вернуться на родину еще в 2019 или 2020 году, задержались за границей на несколько лет и теперь возвращаются все сразу.

Есть и еще одна контринтуитивная причина, по которой причина возврата панд не связана с охлаждением отношений с Китаем. В прошлом многие страны получали панд именно в те периоды, когда дела шли хуже некуда. Так было, например, после подавления протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году, когда власти КНР особенно щедро раздавали панд ополчившемуся на них Западу. Если сейчас происходит наоборот, это может говорить о том, что китайским властям помощь панд пока не нужна.