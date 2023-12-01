Переговоры между Россией и Украиной назвали невозможными по одной причине

Полковник Матвийчук счел переговоры России и Украины невозможными из-за США

Переговоры между Россией и Украиной в ближайшее время кажутся невозможными из-за изменившейся позиции США, которые настроены на продолжение конфликта. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) все еще остаются запасы оружия, вероятно наращивание поставок. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«По логике, сокращение поставок оружия Украине должно было мотивировать к началу переговоров. Но в реальности этого не будет, потому что Украина не принимает решений без согласования с Вашингтоном. Несмотря на то, что несколько месяцев назад там были заявления о возможности мирного урегулирования, сейчас этого нет, позиция изменилась», — считает Матвийчук.

Ожидания того, что у ВСУ закончится оружие для продолжения конфликта, по мнению полковника, преждевременны: запасы по-прежнему остаются, кроме того, сохраняются определенные объемы поставок из Польши и Украины.

«Запад старается затормозить или остановить наше наступление и нарастить поставки оружия. Тем не менее, у ВСУ есть проблема людских ресурсов. Если ее не решат, мы увидим больше наемников из других стран», — предположил военный.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что слышит голоса на Западе в пользу переговоров с Россией. Украинский лидер отметил, что «некоторые голоса всегда слышны», однако он пока не чувствует давления на Киев.