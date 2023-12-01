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19:14, 1 декабря 2023Силовые структуры

Похититель второклассницы из Козельска был судим

Задержанный в Калужской области похититель второклассницы был судим за убийство
СюжетДетские пособия:

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Калужской области полиция задержала многодетную семью Н. из деревни Касьяново, которую подозревают в похищении второклассницы из Козельска. Подробности о них раскрывает Telegram-канал Shot.

По информации канала, 40-летний отец семейства был судим за расправу. Сейчас у него есть долг размером 35 тысяч рублей по кредиту. Сам мужчина, 37-летяя мать его детей и 21-летний сын безработные. Всего в семье четверо детей. Их участок охраняли собаки породы алабай, семья мало общалась с соседями.

В 2018 году женщина просила предоставить им социальное жилье, так как их дом признали аварийным в 2015 году. Она также сообщала, что живет на детские пособия.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила «Ленте.ру», что школьница рассказала прибывшим полицейским о том, как ее похитили. По словам девочки, похитители схватили ее недалеко от дома, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она была какое-то время. Затем на машине ее отвезли в другое место и высадили на дороге.

Подозреваемыми в похищении девочки оказались фермеры из деревни Касьяново. Это трое мужчин в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летняя женщина.

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      Варвара Митина
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