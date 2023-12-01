Стали известны подробности о подозреваемых в похищении второклассницы

Фермеры, подозреваемые в похищении девочки, прятались в доме в деревне Касьяново

Подозреваемыми в похищении девочки оказались фермеры из деревни Касьяново. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, это трое мужчин в возрасте 21, 40 и 44 лет и 37-летняя женщина. После того, как они отпустили второклассницу, похитители пытались скрыться в доме матери женщины. Сейчас правоохранители проводят в нем обыски.

Похитителей удалось вычислить по камерам и задержать. Сейчас следователи полностью исключили их связь с отцом девочки, хотя ранее такая версия была. SHOT сообщает, что в день пропажи девочки ее отца приговорили к трем годам колонии строгого режима за кражи электронных денежных средств.

30 ноября в Козельске неизвестные похитили школьницу по пути из школы домой и потребовали выкуп в криптовалюте. Родителям пообещали, что девочку вернут целой и невредимой, если они не будут обращаться в полицию и выполнят требования похитителей. Однако мать отказалась платить и обратилась в МВД.