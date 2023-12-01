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11:21, 1 декабря 2023Силовые структуры

Полиция задержала подозреваемых в похищении второклассницы в Калужской области

В Калужской области задержали подозреваемых в похищении школьницы ради выкупа

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Калужской области задержаны подозреваемые в похищении второклассницы. Об этом в пятницу, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным МВД, силовики задержали трех мужчин и одну женщину, подозреваемых в причастности к преступлению. 30 ноября в Козельске неизвестные похитили школьницу по пути из школы домой и потребовали выкуп в криптовалюте. Родителям пообещали, что девочку вернут целой и невредимой, если они не будут обращаться в полицию и выполнят требования похитителей. Однако мать отказалась платить и обратилась в МВД.

В причастности к преступлению заподозрили ранее судимого отца ребенка. Он знал о передвижениях девочки и мог организовать похищение через знакомых.

Позже девочку нашли живой на обочине дороги в Тульской области. Она рассказала, что похитителями были двое мужчин и одна женщина. Девочка поделилась, что ее привезли в неизвестную квартиру, которую преступники назвали ее новым домом.

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      Владимир Седов
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