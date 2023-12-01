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08:08, 1 декабря 2023Россия

Похищенная в Калужской области второклассница рассказала о произошедшем

Пропавшая в Калужской области 8-летняя девочка раскрыла подробности похищения

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Похищенная восьмилетняя жительница Козельска (Калужской области) Злата Липова рассказала о произошедшем в разговоре с «Известиями».

По словам ребенка, похитителями были двое мужчин и одна женщина. Девочка поделилась, что ее привезли в неизвестную квартиру, которую преступники назвали «ее новым домом». «Мне очень страшно было. Они отвезли меня и сказали, что это мой новый дом. Я сказала, что я здесь не живу», — сообщила изданию Злата.

В настоящее время девочка находится дома, с мамой.

О пропаже восьмиклассницы стало известно в четверг, 30 ноября. Ее похитили по пути из школы домой, позднее матери ребенка пришло сообщение с требованием выкупа в полтора миллиона рублей, который необходимо в криптовалюте отправить на указанный счет. В тот же день сообщалось, что девочка найдена живой в Тульской области.

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      Марина Совина
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