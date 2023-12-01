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14:51, 1 декабря 2023Силовые структуры

Полиция задержала единственного вора в законе Узбекистана

В Ташкенте задержали единственного вора в законе Узбекистана Бахти Ташкентского
СюжетВоры в законе:

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Ташкенте полицейские задержали единственного вора в законе Узбекистана, 52-летнего Бахтиера Кудратуллаева, известного в криминальных кругах как Бахти Ташкентский и Бахти Янгиабадский. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По данным ведомства, задержание произошло 28 ноября. Всего в столице Узбекистана задержали около 200 криминальных авторитетов, в том числе Саидазиза Саидалиева, известного как «Саидазиз медгородок». Саидалиев и четыре его товарища оказали сопротивление, но в итоге их удалось схватить. Также был задержан приближенный к Гафуру Рахимову криминальный авторитет Баходира Султанов.

Все фигуранты находятся в следственных изоляторах. Их арестовали на сроки от 10 до 15 суток.

Ранее в Барселоне (Испания) полиция задержала 48-летнего вора в законе Левана Дадешкелиани, известного в криминальных кругах как Леван Сван, и 25 его сообщников.

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      Екатерина Кашурникова
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