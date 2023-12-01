Палата представителей США лишила конгрессмена Сантоса полномочий

Палата представителей лишила полномочий обвиняемого в мошенничестве конгрессмена

Палата представителей США проголосовала за лишение полномочий республиканца Джорджа Сантоса (от штата Нью-Йорк), которого обвиняют в мошенничестве. Об этом свидетельствуют результаты голосования, пишет РИА Новости.

В поддержку предложения высказались 311 законодателей, при этом против проголосовали 114. Джордж Сантос стал первым за 20 лет американским конгрессменом, лишенным полномочий.

Ранее политика поймали на предоставлении избирателям ложной информации о себе. В частности, о наличии высшего образования, о работе в крупнейших инвестиционных банках и о том, что его мать была еврейкой, а ее предки бежали из Европы во время Второй мировой войны.

В мае Джордж Сантос, которого в Штатах обвиняют в мошенничестве и в незаконном отмывании денег, признался в краже из магазина в Бразилии.

10 мая политика арестовали по обвинению в мошенничестве, незаконном отмывании денег и даче ложных показаний. Во время судебного заседания в Нью-Йорке Сантос заявил о своей невиновности по 13 пунктам обвинения. После этого его освободили под залог в 500 тысяч долларов.