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04:52, 12 мая 2023Мир

Американский конгрессмен признался в краже из магазина

Американский конгрессмен Джордж Сантос признался в краже из магазина в Бразилии

Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com

Американский конгрессмен-республиканец Джордж Сантос, которого в Штатах обвиняют в мошенничестве и в незаконном отмывании денег, признался в краже из магазина в Бразилии. Об этом пишет газета Washington Post.

10 мая политика арестовали по обвинению в мошенничестве, незаконном отмывании денег и даче ложных показаний. Во время судебного заседания в Нью-Йорке Сантос заявил о своей невиновности по 13 пунктам обвинения.

После этого его освободили под залог в 500 тысяч долларов. В случае обвинительного приговора члену палаты представителей может грозить до 20 лет тюрьмы.

Дело о краже в бразильском магазине тянется уже 15 лет. 19-летний Сантос с 2008 году выписал два фальшивых чека для покупки вещей в небольшой лавке в пригороде Рио-де-Жанейро. Владелец магазина обратился в полицию, и мужчине было предъявлено уголовное обвинение в хищении.

В январе Джордж Сантос опроверг кражу собранных средств на лечение собаки и выступление в женском образе. По его словам, он спас множество собак, владельцы которых присылают ему фотографии своих питомцев в знак поддержки. Конгрессмен также добавил, что подобные утверждения его не смутят и не отвлекут от его деятельности.

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Марина Совина
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