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22:35, 19 января 2023Мир

Американский конгрессмен опроверг выступление в женском образе

Конгрессмен Джордж Сантос опроверг кражу пожертвований и выступление в женском образе
Джордж Сантос

Джордж Сантос. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Член палаты представителей США республиканец из Нью-Йорка Джордж Сантос опроверг кражу собранных средств на лечение собаки и выступление в женском образе. Об этом он высказался в своем Twitter-аккаунте.

«Сообщения о том, что я позволил собаке умереть, шокирующи и безумны. Защита животных для меня — это тяжелый труд, но труд любви», — написал конгрессмен. По его словам, он спас множество собак, владельцы которых присылают ему фотографии своих питомцев в знак поддержки.

Сантос также прокомментировал распространенные в социальных сетях заявления, что он якобы выступал в Бразилии в женском образе. «Последняя навязчивая теория СМИ, что я дрэг-квин или "выступал" как дрэг-квин, категорически не соответствует действительности», — заявил он. Конгрессмен добавил, что подобные утверждения его не смутят и не отвлекут от его деятельности.

Ранее Сантос отказался покинуть свой пост после соответствующих призывов со стороны однопартийцев. Конгрессмена обвинили в том, что его предвыборная кампания была построена на «лжи, уловках и на подтасовке фактов».

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Варвара Кузьмина
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