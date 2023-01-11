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23:14, 11 января 2023Мир

Совравший о своей биографии американский конгрессмен отказался уйти в отставку

CNBC: совравший о своих финансах и биографии конгрессмен Сантос отказался уйти в отставку

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Член Палаты представителей Конгресса США Джордж Сантос (республиканец от штата Нью-Йорк) отказался уйти в отставку после соответствующих призывов со стороны однопартийцев. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Сантоса обвинили в том, что его предвыборная кампания была построена на «лжи, уловках и на подтасовке фактов». «Он посрамил Палату представителей, и мы не считаем его своим представителем в Конгрессе», — приводит CNBC слова Джозефа Каиро, главы отделения Республиканской партии в округе Нассо, часть которого представляет Сантос.

Позднее в тот же день в беседе с журналистами в Вашингтоне Сантоса спросили, собирается ли он уйти в отставку на фоне недовольства однопартийцев. Конгрессмен ответил, что оставлять пост не намерен.

В конце декабря Сантос рассказал, что указал неверные данные в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. Признание прозвучало после того, как газета New York Times опубликовала расследование, в котором указала на нестыковки в его биографии.

Издание упомянуло инцидент с кражей чековой книжки, за которую 19-летний сенатор не был осужден, поскольку не отреагировал на вызов суда. Также газета не нашла доказательств обучения Сантоса в колледже Барух и стажировки в университете Нью-Йорка. Оба заведения заявили об отсутствии документального подтверждения, как и банки Citigroup и Goldman Sachs, которые Сантос указал как бывших работодателей.

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Марина Совина
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