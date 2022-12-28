Конгрессмен США признался во лжи в резюме

Конгрессмен-республиканец США Сантос заявил о лжи об образовании и опыте работы в резюме

Член палаты представителей США республиканец из Нью-Йорка Джордж Сантос рассказал, что указал неверные данные в резюме о своем происхождении, образовании и трудовой деятельности. Об этом он сообщил в беседе с New York Post.

Конгрессмен прокомментировал расследование газеты о его биографии и признался во лжи. Он заявил, что не оканчивал никаких университетов. «Мне стыдно, и я сожалею, что приукрасил свое резюме», — подчеркнул Сантос.

Кроме того, Сантос солгал о своем происхождении, сообщив на сайте предвыборной кампании, что его мать была еврейкой, а ее родители бежали из Европы от нацистов в период Второй мировой войны. При этом он пояснил, что считает себя католиком и относит к еврейской национальности из-за историй, связанных с мамой.

При этом Сантос заявил, что не намерен подавать в отставку после разоблачения New York Times. Он подчеркнул, что всегда был очень амбициозным и стремился к большему. По мнению конгрессмена, несоответствие информации не отразится на его работе в Палате представителей США.

«Я не преступник. Это не станет препятствием к достижению успеха в моей законотворческой деятельности. Я буду эффективен. Я буду хорош», — заключил сенатор.

Ранее газета New York Times опубликовала расследование, в котором указала на нестыковки в биографии Сантоса. Издание упомянуло инцидент с кражей чековой книжки, за которую 19-летний сенатор не был осужден, поскольку не отреагировал на вызов суда. Также газета не нашла доказательств обучения Сантоса в колледже Барух и стажировке в университете Нью-Йорка. Оба заведения заявили об отсутствии документального подтверждения, как и банки Citigroup и Goldman Sachs, которые Сантос указал как бывших работодателей.

