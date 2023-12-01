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21:02, 1 декабря 2023Интернет и СМИ

Популярный в России стендап-комик рассказал о работе в такси

Расул Чабдаров

Расул Чабдаров. Кадр: HUGA / YouTube

Популярный в России стендап-комик Расул Чабдаров рассказал, что работал таксистом в Москве. Подробности он раскрыл в выпуске подкаста «Два стола», доступном на YouTube.

Комик объяснил, что до того, как устроиться таксистом в Москве, он занимался этим в Нальчике и Владикавказе. По его словам, в столице заниматься такой работой намного сложнее.

Чабдаров добавил, что перед тем, как получить должность, он прошел необычное собеседование. Сначала комику предложили пройти тест на знание русского языка, а после — на знание московских дорог. «Я вообще нигде даже близко не попал. Русский язык я прошел, а это вообще не прошел», — поделился он. Чабдаров уточнил, что в результате его взяли на работу.

Юморист отметил, что сначала боялся ездить по городу и хотел уволиться. Но позже, по его словам, коллега посоветовал ему поработать таксистом еще неделю. «И я как-то втянулся», — заключил Чабдаров.

Ранее Чабдаров сравнил российский и американский юмор. Комиков из США юморист оценивает выше, чем российских, так как они более уверенно выступают перед зрителями.

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      Мария Большакова
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