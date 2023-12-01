Популярный в России украинский блогер рассказал о звонке Галкина и Пугачевой

Украинский блогер Kyivstoner заявил, что после начала СВО ему позвонил Галкин

Популярный в России украинский блогер и рэпер Kyivstoner (также известен как Киевстонер, настоящее имя — Альберт Васильев) рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) ему позвонил комик Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и его супруга Алла Пугачева. Подробности он раскрыл в интервью блогерше Еве Коршик, видео вышло на YouTube.

«Мне было очень приятно. [Галкин и Пугачева] сказали: "Альберт, если тебе нужна какая-то помощь". Я говорю: "Не, Максим, спасибо большое, все хорошо"», — заявил блогер. Он добавил, что, в свою очередь, после обострения конфликта Израиля с ХАМАС также связался с Галкиным, который на тот момент жил в Израиле.

По словам Васильева, они с юмористом периодически переписываются. «Это мой хороший знакомый, и мне очень приятно, что он может от меня взять трубку», — высказался он о Галкине, добавив, что подружился с артистом на съемках различных проектов.

Ранее в Головинском районном суде Москвы опровергли информацию о якобы грозящем Галкину штрафе за нарушение закона об иноагентах.

Альберт Васильев родился в Киеве, некоторое время жил в США. Участвовал в музыкальном коллективе «Грибы», после ухода из группы начал сольную карьеру. Помимо этого, известен своими юмористическими роликами. Кроме того, Kyivstoner вместе с рэпером Бастой работал над шоу «Вопрос ребром», снялся в шоу «Музыкалити» Галкина и ряде других проектов. После начала СВО критически высказывался в адрес России.