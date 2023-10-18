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11:40, 18 октября 2023Интернет и СМИ

Информацию о грозящем Галкину в России штрафе опровергли

В Головинском суде опровергли штраф Галкину за нарушение закона об иноагентах

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

В Головинском районном суде Москвы опровергли информацию о том, что телеведущему Максиму Галкину (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) грозит штраф за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«В суд поступил протокол в отношении человека с похожей фамилией — Глинкина М.А.. Из-за сбоя в системе фамилия отображалась как Галкин М.А.», — говорится в сообщении. В суде подчеркнули, что в отношении Максима Галкина протокол за нарушение правил деятельности иноагента не поступал.

17 октября сообщалось, что на Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах. Утверждалось, что телеведущему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

В мае Галкин подал в Замоскворецкий суд Москвы иск к Минюсту с требованием исключить его из реестра иноагентов. Однако суд отказался снимать с него статус иноагента.

Минюст России включил Галкина в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. По данным ведомства, юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Комментируя решение министерства, Галкин заявил, что не согласен со статусом иноагента. Шоумен добавил, что развернута «беспрецедентная кампания по очернению его имени».

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    Олег Давыдов
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