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15:15, 17 октября 2023Интернет и СМИ

Галкину пригрозили штрафом за нарушение закона об иноагентах

На юмориста Максима Галкина составили протокол за нарушение закона об иноагентах
Максим Галкин

Максим Галкин. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом России в реестр иноагентов) составили протокол за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в Головинский суд Москвы поступил протокол в отношении Галкина по части 2 статьи 19.34 («Нарушение порядка деятельности иностранного агента»). Поводом стало то, что шоумен не предоставил в Минюст отчет о деятельности иноагента.

Дата рассмотрения протокола пока не назначена. Шоумену грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Минюст России внес Галкина в реестр иноагентов 16 сентября 2022 года. По данным ведомства, юморист занимается политической деятельностью, получая при этом финансирование с Украины. Комментируя решение министерства, Галкин заявил, что не согласен со статусом иноагента.

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    Евгения Наумова
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