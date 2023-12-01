Россиян предупредили о последствиях банкротства

Экономист Беляев: подать на банкротство может практически любой человек

При оформлении банкротства гражданином изъятию будет подлежать все имущество кроме единственной жилплощади, лекарств, средств получения дохода и еще ряда категорий. Кроме того, судебная процедура также чревата большими издержками. Об этом «Ленте.ру» рассказал экономист Михаил Беляев.

«Банкротство — очень непростая и регламентированная процедура. Его можно оформить через МФЦ, можно через суд. В рамках судебной процедуры решается, насколько правомерно признание человека банкротом. Имущество описывается и реализуется на торгах, при этом единственная жилплощадь и средство труда не изымаются», — уточнил Беляев.

Из средств, вырученных с продажи имущества должника на аукционе, погашается часть задолженности, человек становится свободным от обязательств. При этом экономист предупредил, что в случае признания банкротом гражданин лишается права занимать руководящие посты в финансовых организациях на определенный срок, а также не может брать кредиты в течение нескольких лет.

«По закону на банкротство может подать практически любой человек, у которого упали доходы, который лишился работы и не может обслуживать долг. Подать на банкротство физлица может и кредитор, но при ряде условий. Также надо помнить, что эта процедура достаточно дорогая: оплачиваются пошлины, объявления о начале процедуры банкротства, аукцион», — заключил Беляев.

Ранее сообщалось, что по состоянию на ноябрь 2023 года банкротство угрожает почти 20 процентам заемщиков в России. Число потенциальных неплатежеспособных лиц среди такой категории граждан резко увеличилось на 11 процентов и достигло 9,79 миллиона человек

