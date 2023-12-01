Стало известно о действовавших в Запорожье 220 пособниках ВСУ в 2023 году

Военная полиция выявила в Запорожье 220 пособников ВСУ в 2023 году

Сотрудники военной полиции выявили в текущем году 220 пособников Вооруженных сил Украины (ВСУ), действовавших на территории Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

На протяжении года силовики провели свыше 2,5 тысячи адресных проверок. В результате они обнаружили 60 схронов с оружием и боеприпасами.

В начале ноября также сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали двоих граждан России, причастных к корректировке огня ВСУ по Донецку. Они передавали украинским спецслужбам сведения о количестве жертв атаки и числе сотрудников экстренных служб, которые участвовали в аварийно-спасательных работах. Они присылали на территорию Украины фотографии и видеоролики через социальные сети.