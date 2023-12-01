Названа главная проблема танков Abrams на Украине

Военный эксперт Прохватилов: танки Abrams не подходят для Украины

Двигатели танков M1A1 Abrams быстро забиваются песком и грязью и выходят из строя, что особенно актуально на территории Украины. Кроме того, они потребляют достаточно большое количество горючего. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

«У танков Abrams уже были проблемы на Ближнем Востоке. У них газотурбинные двигатели, такие стоят на самолетах. Они же стоят на наших танках Т-80, которые прекрасно себя показали. Эти машины быстрые, но потребляют огромное количество горючего. Наши к этому приспособлены, они легче. А Abrams быстро выходили из строя, забиваясь песком. На Украине много и песка, и глины, и грязи», — сказал Прохватилов.

Во время ближневосточного конфликта американцы, по его словам, научились быстро менять двигатель в полевых условиях. Процесс был отлажен настолько, что занимал всего полчаса. В случае Украины, как считает Прохватилов, это невозможно.

«Там нужно новые ремонтные заводы для этого ставить. И это было известно заранее. Непонятно, зачем вообще США дали Украине Abrams, потому что это подрыв репутации хороших танков. Они по зубам только богатой стране, НАТО, потому что там большие бюджеты», — объяснил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что воздушные фильтры могут стать главной проблемой при эксплуатации переданных Киеву танков M1A1 Abrams, поскольку двигатель может выйти из строя после попадания грязи в фильтрующие элементы.