Путин оценил уровень развития российской медицины

Путин: в развитии медицины есть результаты, но хватает и нерешенных вопросов

Нацпроект «Здравоохранение» дает результат, при этом нерешенных вопросов в этой сфере хватает, заявил президент России Владимир Путин. Уровень развития российской медицины он оценил в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение», опубликованном на сайте Кремля.

Глава государства отметил такие результаты нацпроекта, как создание инфраструктуры для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место, подчеркнул Путин. В связи с этим он отметил слаженную работу Минздрава и властей регионов.

1 декабря Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла рекордных значений и по итогам 2023 года составляет около 74 лет.