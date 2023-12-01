Путин оценил уровень развития российской медицины
Путин: в развитии медицины есть результаты, но хватает и нерешенных вопросов
Нацпроект «Здравоохранение» дает результат, при этом нерешенных вопросов в этой сфере хватает, заявил президент России Владимир Путин. Уровень развития российской медицины он оценил в видеообращении к участникам II конгресса «Национальное здравоохранение», опубликованном на сайте Кремля.
Глава государства отметил такие результаты нацпроекта, как создание инфраструктуры для лечения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место, подчеркнул Путин. В связи с этим он отметил слаженную работу Минздрава и властей регионов.
1 декабря Путин заявил, что ожидаемая продолжительность жизни россиян достигла рекордных значений и по итогам 2023 года составляет около 74 лет.