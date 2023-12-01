Президент Путин заявил о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в России

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, что является рекордным показателем. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС в пятницу, 1 декабря.

По его словам, слаженная работа правительства, Минздрава, региональных властей и медицинских работников позволила достичь достойных результатов, «первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни».

В октябре глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что количество людей пожилого и старческого возраста в России увеличивается. По его словам, на начало 2023 года численность россиян старше 60 лет составила 34,5 миллиона человек, что составляет 23,5 процента от общей численности населения страны.

До этого Мурашко сообщал, что Россия преодолела тенденцию снижения продолжительности жизни, которая наблюдалась из-за пандемии коронавируса. Ожидаемая продолжительность жизни по стране достигла 73,4 года.