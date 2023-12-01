Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:16, 1 декабря 2023Россия

Путин заявил о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в России

Президент Путин заявил о рекордной ожидаемой продолжительности жизни в России
СюжетНаселение России:

Фото: Aleksei Zaitcev / Unsplash

Ожидаемая продолжительность жизни в России по итогам 2023 года составит около 74 лет, что является рекордным показателем. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, сообщает ТАСС в пятницу, 1 декабря.

По его словам, слаженная работа правительства, Минздрава, региональных властей и медицинских работников позволила достичь достойных результатов, «первый из которых, конечно же, — рекордная для России ожидаемая продолжительность жизни».

В октябре глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что количество людей пожилого и старческого возраста в России увеличивается. По его словам, на начало 2023 года численность россиян старше 60 лет составила 34,5 миллиона человек, что составляет 23,5 процента от общей численности населения страны.

До этого Мурашко сообщал, что Россия преодолела тенденцию снижения продолжительности жизни, которая наблюдалась из-за пандемии коронавируса. Ожидаемая продолжительность жизни по стране достигла 73,4 года.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Байден похвастался кодом, способным «взорвать мир». Почему в США его шутку не оценили?

      Суд оштрафовал бывшего депутата Яшина за нарушение закона об иноагентах

      Россиянам разъяснили правила получения бесплатных виз на Шри-Ланке

      Полиция задержала подозреваемых в похищении второклассницы в Калужской области

      Голикова назвала последние данные об ожидаемой продолжительности жизни в России

      Елена Летучая показала фото в нижнем белье

      В Дагестане учителя вывезли голым в центр села за роман с замужней женщиной

      В России заявили об экономической аномалии шаурмы

      В России четвероклассник надышался газом из баллончика и попал в реанимацию

      Капризова раскритиковали за удар соперника в матче НХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости