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23:52, 1 декабря 2023Экономика

Путин разрешил «Лукойлу» выкупить долю UROC Limited в «ЭЛ5-Энерго»

Путин разрешил «Лукойлу» выкупить акции «ЭЛ5-Энерго» у компании UROC Limited

Фото: Sputnik / Reuters

Президент России Владимир Путин разрешил «Лукойлу» приобрести акции «ЭЛ5-Энерго» у UROC Limited, таким образом, «Лукойл» полностью выкупит долю организации в энергетической компании в 7,4 процента. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

«Разрешить совершение публичным акционерным обществом "Нефтяная компания "Лукойл" сделки по приобретению 2 618 132 410 обыкновенных акций публичного акционерного общества "ЭЛ5-Энерго", принадлежащих ЮРОК ЛИМИТЕД (UROC LIMITED)», — указано в тексте документа.

Согласно информации, указанной на сайте энергетической компании, «Лукойл» является держателем 56,44 процента акций в «ЭЛ5-Энерго», и с новым приобретением его доля вырастет до 63,84 процента. Еще 5,54 процента находятся у ООО «ППИТ-7», оставшиеся 30,62 процента делят между собой миноритарные акционеры.

В конце августа 2023 года акции «Лукойла» выросли из-за новости о плане выкупа 25 процентов акций у нерезиденов, чьи вложенные средства заблокированы на счетах типа «С». Для этого компании требовалось разрешение российского президента.

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      Александра Синицына
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