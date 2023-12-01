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09:48, 1 декабря 2023Экономика

Рекордный спрос россиян на смартфоны объяснили

«Известия»: конкуренция производителей привела к рекордному спросу на смартфоны

Фото: Malte Helmhold / Unsplash

Реализация отложенного спроса и усиление активности на российском рынке китайских производителей в совокупности привели к рекордному спросу россиян на смартфоны. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

По итогам первых одиннадцати месяцев 2023 года в России продали рекордное количество смартфонов. В январе-ноябре показатель составил около 27 миллионов аппаратов. В качестве одной из главных причин ажиотажного спроса граждан на смартфоны аналитики также назвали появление на отечественном рынке флагманских новинок.

К концу года динамика роста спроса на этот вид техники может продолжиться, считают эксперты. По словам ведущего аналитика компании Mobile Research Group Эльдара Муртазина, за последний месяц 2023-го в стране могут продать еще 2-2,5 миллиона аппаратов.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков крупных российских банков сообщила, что с января по сентябрь 2023 года россияне стали вдвое чаще брать кредиты на смартфоны, ноутбуки, другую электронику и бытовую технику. Наибольший рост в сравнении с тем же периодом 2022 года продемонстрировали категории кредитов на телевизоры, смартфоны, ноутбуки и стиральные машины. Активизация кредитного спроса на технику также повлияла на суммарное увеличение продаж гаджетов на российском рынке.

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      Анатолий Акулов
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