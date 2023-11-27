Россияне бросились скупать технику в кредит

«Ъ»: россияне стали вдвое чаще брать кредиты на электронику и бытовую технику

С января по сентябрь 2023 года россияне стали вдвое чаще брать кредиты на смартфоны, ноутбуки, другую электронику и бытовую технику. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитиков крупных российских банков.

Наибольший рост в сравнении с тем же периодом 2022 года продемонстрировали категории кредитов на телевизоры, смартфоны, ноутбуки и стиральные машины, уточнили эксперты. При этом аналитики считают, что к настоящему времени тенденция роста покупок в кредит почти исчерпала себя.

Большинство граждан в этом году уже реализовало отложенные в кризисном 2022 году покупки, из-за чего в среднесрочной перспективе динамика роста покупок техники в кредит с большой долей вероятности пойдет на спад. Это обусловлено тем, что россияне постепенно возвращаются к разумной модели потребления, пришли к выводу эксперты.

В первой половине ноября аналитики Центробанка (ЦБ) сообщали, что суммарный портфель кредитов россиян и бизнеса впервые превысил 100 триллионов рублей, составив 101,2 триллиона рублей. При этом за последний год на 70-80 процентов увеличились продажи электроники в кредит.