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18:10, 1 июня 2024Россия

В Бурятии под весом грузового автомобиля разрушился мост

В Муйском районе Бурятии под весом грузовика разрушился мост, движение перекрыто

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Муйском районе Бурятии водитель грузового автомобиля проигнорировал пропускную способность моста, из-за чего тот разрушился. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ГКУ «Бурятрегионавтодор».

«Под весом большегруза, водитель которого проигнорировал пропускную способность, был разрушен мост через реку Муякан на 319 + 273 километрах автодороги Северобайкальск — Новый Уоян — Таксимо», — говорится в официальном сообщении.

В связи с этим движение на 319 километре полностью перекрыто. На место происшествия по поручению министра транспорта Бурятии Александра Гоге уже направлена дорожная бригада, которая проведет оценку и восстановительные мероприятия.

Ранее сообщалось, что 30 мая в Пермском крае обрушился мост через реку Голомысовку. Инцидент произошел недалеко от села Усть-Качка. Мост соединял около десяти населенных пунктов с дорогой в Пермь. Уточняется, что местные жители заметили трещину в конструкции после таяния снега — тогда ее решили заделать песком.

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      Екатерина Подвигина
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