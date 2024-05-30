Мост в российском регионе обрушился и отрезал 10 деревень от города

В Пермском крае обрушился мост через реку и отрезал 10 деревень от города

В Пермском крае мост через реку Голомысовку обрушился и отрезал порядка 10 деревень от города. Видео с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Пермь №1».

Инцидент произошел недалеко от села Усть-Качка. Мост соединял около десяти населенных пунктов с дорогой в Пермь. Уточняется, что местные жители заметили трещину в конструкции после таяния снега — тогда ее решили заделать песком. Информации о пострадавших в результате обрушения моста не поступала.

26 мая автодорожный мост обрушился в Алданском районе Якутии. Он находится за селом Куранах и обеспечивает проезд к селам Хатыстыр и Угоян в российском регионе. На опубликованном фото видно, что два из четырех пролетов двухполосного моста упали, из-за чего по нему невозможно проехать.

До этого в Ростове-на-Дону с опорой моста столкнулся сухогруз «Зеленга». Инцидент произошел из-за отказа рулевого управления.