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15:27, 26 мая 2024Экономика

В российском регионе обрушился мост

В Якутии обрушился автодорожный мост

Кадр: Telegram-канал «Пряная Якутия»

В Алданском районе Якутии обрушился автодорожный мост, сообщает информационный портал «Якутия 24».

Мост находится за селом Куранах и обеспечивает проезд к селам Хатыстыр и Угоян в российском регионе. Движение автотранспорта в настоящее время ограничено.

На опубликованном фото видно, что два из четырех пролетов двухполосного моста упали, из-за чего по нему невозможно проехать.

Ранее в Ростове-на-Дону с опорой моста столкнулся сухогруз «Зеленга». Инцидент произошел из-за отказа рулевого управления.

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      Мария Черкасова
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