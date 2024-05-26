В российском регионе обрушился мост

В Якутии обрушился автодорожный мост

В Алданском районе Якутии обрушился автодорожный мост, сообщает информационный портал «Якутия 24».

Мост находится за селом Куранах и обеспечивает проезд к селам Хатыстыр и Угоян в российском регионе. Движение автотранспорта в настоящее время ограничено.

На опубликованном фото видно, что два из четырех пролетов двухполосного моста упали, из-за чего по нему невозможно проехать.

Ранее в Ростове-на-Дону с опорой моста столкнулся сухогруз «Зеленга». Инцидент произошел из-за отказа рулевого управления.