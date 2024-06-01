Посла Великобритании в Мексике уволили после шутки с автоматом

FT: посла Великобритании в Мексике уволили после шутки с автоматом и коллегой

Посла Великобритании в Мексике Джона Бенджамина уволили после шутки с автоматом, направленным на коллегу. Об инциденте, случившемся в апреле, сообщило издание Financial Times (FT).

Во время официальной поездки по мексиканским штатам Дуранго и Синалоа Бенджамин направил автомат на коллегу, находившегося с ним в служебном автомобиле. По всей вероятности, оружие принадлежало охране, защищавшей политика во время турне по северной части страны, в которой активно себя ведут преступные картели.

Неудачную шутку сняли на телефонное видео, затем ролик стал достоянием общественности. Однако руководство посла не оценило его чувство юмора, так как в Мексике каждый год жертвами преступников становятся более 30 тысяч человек. Поэтому выходку сочли неуместной и оскорбительной.

Представитель МИД Великобритании сообщил, были предприняты «соответствующие действия», а посольство Великобритании в Мексике от комментариев отказалось.

Ранее стало известно, что в Мексике во время предвыборного митинга расправились с кандидатом в мэры города Коюка-де-Бенитес. Под пули преступников попал представитель правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса.