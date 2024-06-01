Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:19, 1 июня 2024Мир

Посла Великобритании в Мексике уволили после шутки с автоматом

FT: посла Великобритании в Мексике уволили после шутки с автоматом и коллегой

Посла Великобритании в Мексике Джона Бенджамина уволили после шутки с автоматом, направленным на коллегу. Об инциденте, случившемся в апреле, сообщило издание Financial Times (FT).

Во время официальной поездки по мексиканским штатам Дуранго и Синалоа Бенджамин направил автомат на коллегу, находившегося с ним в служебном автомобиле. По всей вероятности, оружие принадлежало охране, защищавшей политика во время турне по северной части страны, в которой активно себя ведут преступные картели.

Неудачную шутку сняли на телефонное видео, затем ролик стал достоянием общественности. Однако руководство посла не оценило его чувство юмора, так как в Мексике каждый год жертвами преступников становятся более 30 тысяч человек. Поэтому выходку сочли неуместной и оскорбительной.

Представитель МИД Великобритании сообщил, были предприняты «соответствующие действия», а посольство Великобритании в Мексике от комментариев отказалось.

Материалы по теме:
Цели номер один. Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
Цели номер один.Как мировые лидеры становились жертвами террористов, военных и иностранных агентов
29 июля 2021
Бог в Белом доме Во что верили американские президенты от Вашингтона до Обамы
Бог в Белом домеВо что верили американские президенты от Вашингтона до Обамы
9 октября 2015

Ранее стало известно, что в Мексике во время предвыборного митинга расправились с кандидатом в мэры города Коюка-де-Бенитес. Под пули преступников попал представитель правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Названы последствия повреждений гидроэлектростанций на Украине

      На Солнце произошли две мощные вспышки

      ВСУ обстреляли город Шебекино Белгородской области

      Стало известно о возможном переносе Игр дружбы

      В Британии заявили о развале украинской обороны на харьковском направлении

      Обвиняемой по делу о фейках педиатру передали в СИЗО 20 килограммов соли

      Осколки упали на пляж после работы ПВО в Белгороде

      В НАТО допустили применение пятой статьи договора в случае кибератаки

      Посла Великобритании в Мексике уволили после шутки с автоматом

      Орбан заявил о гибели Украины в случае отказа от переговоров

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше