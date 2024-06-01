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18:13, 1 июня 2024Мир

Орбан заявил о гибели Украины в случае отказа от переговоров

Орбан: отказ от мира означает гибель для Украины

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Отказ от мирных переговоров и завершения конфликта будет означать гибель для Украины. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает ТАСС.

«Отказ от мира означает гибель для Украины», — заявил политик в ходе своего выступления на митинге после окончания «Марша мира» в Будапеште. Он также призвал сесть за стол переговоров, указав, что в конфликте «не будет победителя».

Ранее в ходе митинга Орбан заявил, что власти Венгрии собираются помешать Европе вступить в войну с Россией. По его словам, начало такого конфликта приведет к гибели Европы. Он также призвал не допустить реализации опасных планов ЕС и НАТО и голосовать на грядущих выборах в Европарламент за партии, которые хотят мира.

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      Максим Габриелян
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