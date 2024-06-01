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17:26, 1 июня 2024Мир

Премьер-министр Венгрии Орбан выступил на «Марше мира»

Орбан: Венгрия хочет помешать Европе вступить в войну с Россией

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Власти Венгрии собираются помешать Европе вступить в войну с Россией. Об этом в ходе выступления на митинге после окончания «Марша мира» заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, его цитирует ТАСС.

По его словам, начало такого конфликта приведет к гибели Европы. Поэтому перед страной стоит «гигантская задача, которой у нас еще никогда не было», однако правительство Венгрии знает, как ее решить. Орбан призвал не допустить реализации опасных планов ЕС и НАТО, и голосовать на грядущих выборах в Европарламент за партии, которые хотят мира.

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Политик подчеркнул, что отказ от мира означает смерть для Украины, и заявил о необходимости начала переговоров об урегулировании украинского конфликта. Он также назвал абсолютно нереалистичными планы победить Россию с помощью западных технологий. По мнению Орбана, в этом конфликте победителя быть не может, так как он приводит только к все новой гибели людей, и урегулировать его нужно мирным путем.

Ранее сообщалось, что на акцию протеста против развязывания НАТО войны в Европе и вовлечения страны в конфликт на Украине вышли десятки тысяч людей. «Марш мира» прошел в Будапеште, активисты с национальными флагами Венгрии, табличками с названиями своих городов, а также с плакатами в поддержку правящей партии «Фидес» прошли по центру города вдоль Дуная.

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