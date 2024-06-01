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16:08, 1 июня 2024Мир

Акция протеста против развязывания НАТО войны прошла в Европе

В Будапеште десятки тысяч активистов выступили против развязывания НАТО войны

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

В Венгрии проходит акция протеста против развязывания НАТО войны в Европе и вовлечения страны в конфликт на Украине. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости в Будапеште.

На «Марш мира» в европейской столице вышли десятки тысяч человек, они пройдут по центру города вдоль Дуная. Активисты пришли на шествие с национальными флагами Венгрии, табличками с названиями своих городов, а также с плакатами в поддержку правящей партии «Фидес».

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Организаторы акции («Форум гражданского альянса») выступают за прекращение «военного безумия», когда после передаче денег и оружия Украине в Европе начались дебаты планы об отправке военных и применении ядерного оружия. Перед началом акции они обратились к собравшимся, заявив, что руководители НАТО занимаются подготовкой к новому военному конфликту в Европе, который больше «не является фантасмагорией».

На шествие съехались не только венгры из разных городов, но также жители Румынии, Польши, Великобритании, Германии, США и Канады. «Марш мира» завершится на острове Маргит, где перед демонстрантами выступит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее Орбан заявил об угрозе мировой войны из-за расширения миссии НАТО на Украине. Глава венгерского правительства подчеркнул, что подобные действия альянса так же абсурдны, как тушение пожара огнеметом.

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