Орбан: расширение миссии НАТО на Украине создает угрозу мировой войны

Расширять координационную миссию Североатлантического альнса на Украине для урегулирования конфликта так же абсурдно, как тушить пожар огнеметом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«НАТО — это оборонительный альянс, который создавался не для организации миссий, как на Украине, которыми НАТО ввязывается в вооруженный конфликт за пределами своей территории, и мы таким образом создаем угрозу мировой войны», — предупредил глава венгерского правительства.

Ранее Орбан выразил мнение, что страны Европейского союза находятся в промежуточной стадии подготовки к войне с Россией. По словам премьера, всего существует три этапа перехода к конфликту — обсуждение, подготовка и уничтожение — и европейские страны переходят ко второму, приближая свое уничтожение.

