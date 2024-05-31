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11:53, 31 мая 2024Мир

Орбан заявил об угрозе мировой войны из-за расширения миссии НАТО на Украине

Орбан: расширение миссии НАТО на Украине создает угрозу мировой войны

Фото: Imago / Emmanuele Contini / Globallookpress.com

Расширять координационную миссию Североатлантического альнса на Украине для урегулирования конфликта так же абсурдно, как тушить пожар огнеметом. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«НАТО — это оборонительный альянс, который создавался не для организации миссий, как на Украине, которыми НАТО ввязывается в вооруженный конфликт за пределами своей территории, и мы таким образом создаем угрозу мировой войны», — предупредил глава венгерского правительства.

Ранее Орбан выразил мнение, что страны Европейского союза находятся в промежуточной стадии подготовки к войне с Россией. По словам премьера, всего существует три этапа перехода к конфликту — обсуждение, подготовка и уничтожение — и европейские страны переходят ко второму, приближая свое уничтожение.

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      Виктория Кондратьева
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