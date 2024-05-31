Орбан заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Kossuth: Орбан заявил о промежуточной стадии подготовки Европы к войне с Россией

Европейские страны находятся в промежуточной стадии подготовки к войне с Россией. С таким заявлением в интервью радио Kossuth выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Есть три этапа: обсуждение, подготовка и уничтожение. Сейчас мы завершаем обсуждение и находимся на стадии подготовки. Мы в нескольких дюймах от уничтожения», — сказал глава правительства.

Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине является войной Запада с Россией при посредничестве Киева. По его словам, Украина неспособна воевать самостоятельно.