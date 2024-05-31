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00:57, 31 мая 2024Мир

Орбан заявил о неспособности Украины воевать самостоятельно

Орбан: Украина не может сама воевать, о мире договорятся Россия и США
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Koszticsák Szilárd / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине является войной Запада с Россией при посредничестве Киева. Об этом он сообщил в интервью чешскому телеканалу чешскому телеканалу XTV.

Орбан заявил о неспособности Украины воевать самостоятельно и подчеркнул, что диалог об урегулировании будут вести Москва и Вашингтон. По его мнению, Украина уже перестала быть независимым государством.

«Решающие переговоры будут не между Украиной и Россией, а между США и Россией. Если бы США и Европа не давали Украине оружия и денег, война бы закончилась», — отметил он.

По мнению политика, соглашения между Россией и США определят мировой порядок в сфере безопасности на долгое время, как это случилось после Второй мировой войны.

Ранее Орбан раскритиковал Евросоюз за втягивание Украины в конфликт без плана. «Если мы продолжим в том же духе, она будет разрушена», — сказал он.

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      Марина Совина
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