Орбан: Украина не может сама воевать, о мире договорятся Россия и США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине является войной Запада с Россией при посредничестве Киева. Об этом он сообщил в интервью чешскому телеканалу чешскому телеканалу XTV.

Орбан заявил о неспособности Украины воевать самостоятельно и подчеркнул, что диалог об урегулировании будут вести Москва и Вашингтон. По его мнению, Украина уже перестала быть независимым государством.

«Решающие переговоры будут не между Украиной и Россией, а между США и Россией. Если бы США и Европа не давали Украине оружия и денег, война бы закончилась», — отметил он.

По мнению политика, соглашения между Россией и США определят мировой порядок в сфере безопасности на долгое время, как это случилось после Второй мировой войны.

Ранее Орбан раскритиковал Евросоюз за втягивание Украины в конфликт без плана. «Если мы продолжим в том же духе, она будет разрушена», — сказал он.

