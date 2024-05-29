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23:17, 29 мая 2024Мир

Венгрия раскритиковала ЕС за втягивание Украины в конфликт без плана

Орбан: ЕС морально ответственен за втягивание Киева в конфликт без четкого плана
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в беседе с изданием Point раскритиковал Европейский союз (ЕС) за втягивание Украины в конфликт без четкого плана.

По его словам, ЕС несет за это моральную ответственность. «Если мы продолжим в том же духе, она будет разрушена», — сказал он.

Политик отметил, что переговоры о членстве Украины вести еще рано, так как нет информации о точных границах и населении Украины страны. «Первый вопрос — будет ли Украина существовать как жизнеспособное государство в будущем, учитывая разрушения, причиненные войной», — заявил он.

Ранее Орбан раскрыл последствия «военного психоза» Европейского союза. По его мнению, нынешние процессы через годы могут оказаться прелюдией к третьей мировой войне. «Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны», — отметил политик.

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      Марина Совина
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