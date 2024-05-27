Орбан заявил, что «военный психоз» ЕС может привести к третьей мировой войне

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью YouTube-каналу Patrióta раскрыл последствия «военного психоза» Европейского союза (ЕС).

По его мнению, нынешние процессы через годы могут оказаться прелюдией к иретьей мировой войне. «Нельзя исключать, что если дела пойдут плохо и мы не сможем контролировать развившийся в Брюсселе военный психоз, то история этих лет также будет эпизодом первых лет большой мировой войны», — отметил политик.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что за остающиеся до выборов в стране пять месяцев может разразиться третья мировая война. На выступлении перед сторонниками в штате Миннесота политик подчеркнул, что сила современного оружия устрашает.

17 мая министр образования Финляндии и кандидат на мандат Европарламента Анна Майя-Хенрикссон заявила, что отправка западных войск на Украину приведет к началу третьей мировой войны.