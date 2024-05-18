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06:31, 18 мая 2024Мир

Трамп допустил начало третьей мировой войны до выборов в США

Трамп допустил начало третьей мировой войны до выборов президента США в ноябре
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Steven Hirsch / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что за остающиеся до выборов в стране пять месяцев может разразиться третья мировая война. Его слова приводит РИА Новости.

На выступлении перед сторонниками в штате Миннесота Трамп подчеркнул, что сила современного оружия устрашает. Он допустил, что до выборов президента США, запланированных на ноябрь, может произойти начало третьей мировой войны. Политик добавил, что стране «предстоят пять опасных месяцев из-за этого безумца», подразумевая действующего главу государства Джо Байдена.

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В том же выступлении Трамп объяснил начало конфликта на Украине. По его мнению, кризис разгорелся, поскольку у власти в США стоят «глупые люди».

Ранее стало известно, что Трамп разработал план мирного урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что он не обнародует свой проект до выборов президента США, назначенных на ноябрь 2024 года.

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      Марина Совина
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