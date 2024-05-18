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05:43, 18 мая 2024Мир

Трамп объяснил начало конфликта на Украине

Трамп объяснил начало конфликта на Украине глупыми людьми у власти в США
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Steven Hirsch / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп на мероприятии республиканцев в штате Миннесота высказался о причинах начала конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Трамп заявил, что конфликт на Украине и война в секторе Газа произошли, поскольку у власти в США стоят «глупые люди».

«Наша страна очень быстро может оказаться в условиях третьей мировой войны, потому что нашей страной управляют глупые люди . Не было бы Украины, не было бы инфляции, не произошло бы и нападения на Израиль», — объяснил он.

Ранее стало известно, что Трамп разработал план мирного урегулирования конфликта на Украине. Отмечается, что он не обнародует свой проект до выборов президента США, назначенных на ноябрь 2024 года.

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      Марина Совина
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