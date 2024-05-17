В Финляндии заявили о начале третьей мировой войны при отправке войск на Украину

Министр образования Финляндии: отправка войск на Украину привет к мировой войне

Отправка западных войск на Украину приведет к началу третьей мировой войны. Об этом предупредила министр образования Финляндии и кандидат на мандат Европарламента Анна Майя-Хенрикссон, сообщает Yle.

«Я бы была очень осторожна с этим и не стала бы отправлять наши войска на Украину. Это огромный риск. Нам грозила бы мировая война», — сказала она.

Ранее генеральный директор по оборонной политике в финском Минобороны Янне Куусела заявил, что идея отправки военных НАТО для непосредственного участия в боевых действиях на Украине не вызывает энтузиазма в Финляндии. По его словам, НАТО уже вмешивается в конфликт на Украине, помогая Киеву вооружениями и советами.