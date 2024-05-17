В Финляндии раскрыли отношение к отправке военных на Украину

Минобороны Финляндии: идея отправки военных на Украину не вызвала энтузиазма

Идея отправки военных НАТО для непосредственного участия в боевых действиях на Украине не вызывает энтузиазма в Финляндии. Такое заявление сделал генеральный директор по оборонной политике в Минобороны страны Янне Куусела, передает Breaking Defense.

«Насколько я понимаю, эта политика широко разделяется странами НАТО. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, но я не вижу [в Финляндии] большого энтузиазма в отношении непосредственного участия в действиях на местах», — отметил он.

По его словам, НАТО уже вмешивается в конфликт на Украине, помогая Киеву вооружениями и советами. Это привело к тому, что Россия видит альянс стороной конфликта, подчеркнул Куусела.

Ранее глава МИД Финляндии Элина Валтонен призвала страны Евросоюза «наскрести» на складах оружие для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ).