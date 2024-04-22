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15:26, 22 апреля 2024Мир

Финляндия призвала европейцев «наскрести на складах» оружие для Украины

Глава МИД Финляндии Валтонен: ЕС должен «наскрести на складах» оружие для ВСУ

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Станы Европейского союза (ЕС) должны наскрести на складах вооружение для поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ). С таким призывом выступила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, ее цитирует РИА Новости.

«Сейчас постараемся наскрести на складах то, что осталось в наличии», — сказала министр, отвечая на вопрос журналиста в ходе пресс-конференции с участием глав МИД Евросоюза в Люксембурге.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что конфликт на Украине можно решить только военным путем. По его мнению, для достижения мира необходимо продолжать боевые действия, хотя глава государства признал, что украинцы уже устали от затянувшихся боевых действий.

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      Виктория Кондратьева
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