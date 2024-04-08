Президент Финляндии назвал единственный способ добиться мира на Украине

Президент Финляндии Стубб: добиться мира на Украине можно только военным путем

Конфликт на Украине можно решить только военным путем, заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире телеканала CNN.

По его словам, для достижения мира необходимо продолжать боевые действия. «Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — уверен финский лидер. Он полагает, что сейчас стороны конфликта не могут начать мирные переговоры.

При этом глава государства признал, что украинцы уже устали от затянувшихся боевых действий.

Ранее Стубб пообещал отправить Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 миллионов евро, в который войдет оборонная техника. Другие подробности не уточняются.