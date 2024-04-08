Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:43, 8 апреля 2024Мир

Президент Финляндии назвал единственный способ добиться мира на Украине

Президент Финляндии Стубб: добиться мира на Украине можно только военным путем

Фото: Alina Smutko / Reuters

Конфликт на Украине можно решить только военным путем, заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире телеканала CNN.

По его словам, для достижения мира необходимо продолжать боевые действия. «Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — уверен финский лидер. Он полагает, что сейчас стороны конфликта не могут начать мирные переговоры.

При этом глава государства признал, что украинцы уже устали от затянувшихся боевых действий.

Ранее Стубб пообещал отправить Украине 23-й пакет военной помощи на сумму 188 миллионов евро, в который войдет оборонная техника. Другие подробности не уточняются.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Террористы из «Крокуса» сдали своего куратора. Кто такой Сайфулло и что он обещал боевикам за расстрел мирных россиян?

      Напавшие на «Крокус» террористы раскрыли план побега

      Учительница пригласила к себе домой 11-летнего школьника и занялась с ним сексом

      Президент Финляндии назвал единственный способ добиться мира на Украине

      Премьер Словакии обеспокоился реакцией Запада на итоги президентских выборов

      Французский политик уличил Запад в истреблении украинцев

      Российские танкисты лишили Т-72 уязвимости

      Маск назвал необходимый для колонизации Марса срок

      Жители Финляндии вышли на марш-протест против закрытия границы с Россией

      Во Владивостоке загорелся уникальный ледокол

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше