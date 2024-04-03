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15:58, 3 апреля 2024Мир

Финляндия отправит Украине очередной пакет военной помощи на 188 миллионов евро

Президент Финляндии Стубб: 23-й пакет военной помощи будет отправлен Украине
Александер Стубб и Владимир Зеленский

Александер Стубб и Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи. Об этом заявил президент страны Александер Стубб, находящийся с визитом в Киеве, сообщает ТАСС.

Размер очередного пакета помощи составит 188 миллионов евро. В канцелярии финского президента отметили, что в него войдет оборонная техника.

Министерство обороны Финляндии подчеркнуло, что дополнительная информация о содержании пакета помощи, маршруте или графике поставок не будет озвучена из соображений безопасности.

Ранее Стубб приехал в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что главы государств подписали двустороннее соглашение о безопасности.

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      Виктория Кондратьева
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