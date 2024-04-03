Финляндия отправит Украине очередной пакет военной помощи на 188 миллионов евро

Президент Финляндии Стубб: 23-й пакет военной помощи будет отправлен Украине

Финляндия отправит Украине 23-й пакет военной помощи. Об этом заявил президент страны Александер Стубб, находящийся с визитом в Киеве, сообщает ТАСС.

Размер очередного пакета помощи составит 188 миллионов евро. В канцелярии финского президента отметили, что в него войдет оборонная техника.

Министерство обороны Финляндии подчеркнуло, что дополнительная информация о содержании пакета помощи, маршруте или графике поставок не будет озвучена из соображений безопасности.

Ранее Стубб приехал в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отмечается, что главы государств подписали двустороннее соглашение о безопасности.