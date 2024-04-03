Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:27, 3 апреля 2024Мир

Президент Финляндии приехал в Киев и заключил соглашение о безопасности

Президент Финляндии Стубб приехал в Киев и подписал соглашение о безопасности
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Финляндии Александр Стубб приехал 3 апреля в Киев, где встретился с главой Украины Владимиром Зеленским и подписал соглашение о безопасности между странами. Об этом сообщила канцелярия Стубба.

Соглашение заключено на десять лет. Заявляется, что оно охватывает несколько секторов, включая политическую поддержку, поддержку обороны и безопасности Украины, а также поддержку реформ и восстановления республики. Финляндия стала восьмой страной, подписавшей подобное соглашение с Украиной. Его текст опубликован на сайте финского президента.

Стубб также сообщил о решении Финляндии направить Украине 23-й пакет оборонной помощи объемом 188 миллионов евро.

Президенты среди прочего обсудили текущую ситуацию в военном конфликте. Стубб также съездил на аэропорт Гостомель и встретился с украинскими солдатами.

Ранее новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что собирается расширять сотрудничество с блоком НАТО для противодействия потенциальной российской агрессии. Кроме того, он высказался, что страна хочет иметь «реальные средства ядерного сдерживания».

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      В России анонсировали налоговую реформу. Для чего она нужна?

      В МИД России прокомментировали перестановки в руководстве Украины

      В России выросло число природных катаклизмов

      Россия нанесла удар по ангару для производства и хранения беспилотников ВСУ

      Минобороны отчиталось о ситуации под Авдеевкой

      В России оценили рост цен на жизненно важные лекарства

      Армия России заняла более выгодные рубежи на одном из направлений в зоне СВО

      Россияне признались в желании отдыхать на работе

      Невеста удивила пользователей сети свадебным платьем за 1,5 тысячи рублей

      Банки Киргизии прекратили обслуживание российских карт «Мир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше