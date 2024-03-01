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19:14, 1 марта 2024Мир

Президент Финляндии захотел обладать «реальными средствами ядерного сдерживания»

Президент Стубб: Финляндия хочет иметь реальные средства ядерного сдерживания

Фото: Tom Little / Reuters

Новый президент Финляндии Александр Стубб после официального вступления в должность заявил, что страна хочет иметь «реальные средства ядерного сдерживания». Об этом сообщает Reuters.

«Я бы начал с предпосылки, что у нас в Финляндии должны быть реальные средства ядерного сдерживания. Это то, что у нас есть, потому что НАТО практически дает нам три средства сдерживания благодаря нашему членству [в Североатлантическом альянсе]», — отметил Стубб.

Новый президент Финляндии назвал упомянутые им три средства: первое — военные кадры, второе — боеприпасы, и третье — средства ядерного сдерживания, которые предоставляют стране Соединенные Штаты.

Ранее Александр Стубб подчеркнул, что собирается расширять сотрудничество в рамках НАТО для противодействия потенциальной российской угрозе.

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      Лина Пивоварова
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