Президент Финляндии захотел обладать «реальными средствами ядерного сдерживания»

Президент Стубб: Финляндия хочет иметь реальные средства ядерного сдерживания

Новый президент Финляндии Александр Стубб после официального вступления в должность заявил, что страна хочет иметь «реальные средства ядерного сдерживания». Об этом сообщает Reuters.

«Я бы начал с предпосылки, что у нас в Финляндии должны быть реальные средства ядерного сдерживания. Это то, что у нас есть, потому что НАТО практически дает нам три средства сдерживания благодаря нашему членству [в Североатлантическом альянсе]», — отметил Стубб.

Новый президент Финляндии назвал упомянутые им три средства: первое — военные кадры, второе — боеприпасы, и третье — средства ядерного сдерживания, которые предоставляют стране Соединенные Штаты.

Ранее Александр Стубб подчеркнул, что собирается расширять сотрудничество в рамках НАТО для противодействия потенциальной российской угрозе.