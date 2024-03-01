Новый президент Финляндии захотел держать Россию на расстоянии

Bloomberg: президент Финляндии Стубб захотел держать Россию на расстоянии

Новоизбранный президент Финляндии Александр Стубб заявил, что собирается расширять сотрудничество с блоком НАТО для противодействия потенциальной российской агрессии. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Как указал президент после процедуры инаугурации, Финляндия должна стать «активным членом оборонительного альянса», чтобы «держать соседнюю Россию на расстоянии».

26 февраля венгерский парламент одобрил вступление Швеции в НАТО. Венгрия стала последней страной альянса, ратифицировавшей вступление Стокгольма в альянс.

Заявку на вступление в НАТО Швеция подала вместе с Финляндией в 2022 году на фоне начавшегося конфликта России и Украины. Хельсинки официально стал членом блока в апреле 2023 года.