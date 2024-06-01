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18:11, 1 июня 2024Интернет и СМИ

Российский блогер задолжала ФНС 96 миллионов рублей

Mash: блогеру Митрошиной могут заморозить счета из-за долга ФНС в 96 млн рублей

Фото: @alexandramitroshina

У российского блогера Александры Митрошиной нашли долги по налогам на 96 миллионов рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

В случае неоплаты задолженности налоговики могут заморозить счета предпринимательницы. Как отмечает издание, это не первые проблемы Саши с Федеральной налоговой службой (ФНС). Сейчас совладелица ООО «Инновационные технологии для блогеров» (с долей в 9 процентов) живет в Дубае. Она известна как автор марафонов об успешной жизни и курсов по блогингу.

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Следственный комитет России в марте 2023 года возбудил в отношении Александры Митрошиной уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения и уклонилась от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей. После этого она погасила долг.

Однако уже в январе 2024 года ФНС обязала блогера выплатить в бюджет еще 145 миллионов рублей. По данным Telegram-канала SHOT, у нее вновь накопились неоплаченные налоги, а также невыплаченные штрафы.

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