Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:33, 2 января 2024Интернет и СМИ

Стало известно о новом многомиллионном счете блогерше Митрошиной от налоговой

SHOT: ФНС обязала блогершу Митрошину выплатить в бюджет 145 миллионов рублей

Фото: @alexandramitroshina

Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогершу Александру Митрошину выплатить в бюджет 145 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным портала, уже после того, как Митрошина объявила о планах закрыть выставленный счет и начала погашать задолженность, у нее вновь накопились неоплаченные налоги, а также невыплаченные штрафы.

Официального подтверждения этого сообщения от ФНС не поступало. Сама Митрошина также не комментировала публикацию SHOT.

Следственный комитет России в марте возбудил в отношении Александры Митрошиной уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения.

После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Еще одна страна присоединилась к БРИКС

      Сборная Канады впервые за пять лет осталась без медалей молодежного ЧМ

      На Украине сообщили о новом взрыве на фоне воздушной тревоги

      Под Бейрутом погиб замглавы политбюро ХАМАС

      Мощный взрыв прогремел в пригороде Бейрута

      Франция объявила о закрытии посольства в Нигере

      Maersk приостановила движение судов в Красном море

      Стало известно о новом многомиллионном счете блогерше Митрошиной от налоговой

      Израиль ударил по офису ХАМАС в Бейруте

      В Судане начали подготовку к прекращению огня

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости