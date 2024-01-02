Стало известно о новом многомиллионном счете блогерше Митрошиной от налоговой

SHOT: ФНС обязала блогершу Митрошину выплатить в бюджет 145 миллионов рублей

Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогершу Александру Митрошину выплатить в бюджет 145 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным портала, уже после того, как Митрошина объявила о планах закрыть выставленный счет и начала погашать задолженность, у нее вновь накопились неоплаченные налоги, а также невыплаченные штрафы.

Официального подтверждения этого сообщения от ФНС не поступало. Сама Митрошина также не комментировала публикацию SHOT.

Следственный комитет России в марте возбудил в отношении Александры Митрошиной уголовное дело. По данным следствия, в период с октября 2020-го по май 2022 года Митрошина, будучи индивидуальным предпринимателем, применяла упрощенную систему налогообложения.

После того как сумма ее заработка на курсах превысила допустимый лимит, она решила не переходить на общую систему налогообложения и не уплачивать НДС и НДФЛ. Таким образом Митрошиной удалось уклониться от уплаты налогов на сумму более 120 миллионов рублей.